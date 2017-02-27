（修正）艾玛·斯通以爱乐之城一片拿下奥斯卡最佳女主角奖

（修正：电头日期应为2月26日，非27日）

路透洛杉矶2月26日 - 女星艾玛·斯通(艾玛史东，Emma Stone)周日以扮演“爱乐之城”(乐来越爱你，La La Land)困顿女演员与爵士音乐家相恋的角色，拿下奥斯卡最佳女主角奖。

这是现年28岁二度获得提名的艾玛·斯通的首座奥斯卡奖，过去十年来她在多部电影中展现出演喜剧的优异能力。与她竞争此一奖项的入围者包括曾经获奖的梅莉·史翠普(Meryl Streep)及纳塔莉·波曼(Natalie Portman)。(完)