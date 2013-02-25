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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 25日 星期一 11:28 BJT

克里斯托弗·瓦尔兹获奥斯卡最佳男配角

奥地利演员克里斯托弗·瓦尔兹（Christoph Waltz）凭借在影片《被解放的姜戈》（Django Unchained）中的出色表演，荣获第85届奥斯卡最佳男配角奖。此前他曾于2010年获得奥斯卡最佳男配角奖。图为克里斯托弗·瓦尔兹。路透
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