克里斯托弗·瓦尔兹获奥斯卡最佳男配角

奥地利演员克里斯托弗·瓦尔兹（Christoph Waltz）凭借在影片《被解放的姜戈》（Django Unchained）中的出色表演，荣获第85届奥斯卡最佳男配角奖。此前他曾于2010年获得奥斯卡最佳男配角奖。图为克里斯托弗·瓦尔兹。路透