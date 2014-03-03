第86届奥斯卡主要奖项获奖名单

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶3月2日 -美国电影艺术与科学学院3月2日在好莱坞杜比剧院颁发了第86届奥斯卡最佳影片、最佳表演、最佳导演、最佳编剧及其它奖项。
以下是主要奖项的获奖名单：
最佳影片
《为奴十二年》 （12 Years a Slave）
最佳男主角
马修·麦康纳（Matthew McConaughey） 《达拉斯买家俱乐部》（Dallas Buyers Club）
最佳女主角
凯特·布兰切特（Cate Blanchett） 《蓝色茉莉》（Blue Jasmine）
最佳男配角
杰瑞德·莱托（Jared Leto） 《达拉斯买家俱乐部》
最佳女配角
露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong'o） 《为奴十二年》
最佳改编剧本
《为奴十二年》
最佳原创剧本
《她》（Her）
最佳外语片
《绝美之城》（The Great Beauty），意大利
最佳动画片
《冰雪奇缘》（Frozen）
最佳纪录片
《离巨星二十英尺》（20 Feet from Stardom）
最佳原创歌曲
《Let It Go》，《冰雪奇缘》
最佳原创配乐
《地心引力》
最佳服装设计
《了不起的盖茨比》（The Great Gatsby）
最佳化妆与发型设计
《达拉斯买家俱乐部》
最佳视觉效果
《地心引力》
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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