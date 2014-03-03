背景资料：第86届奥斯卡主要奖项获奖名单

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶3月2日 - 美国电影艺术与科学学院3月2日在好莱坞杜比剧院颁发了第86届奥斯卡最佳影片、最佳表演、最佳导演、最佳编剧及其它奖项。
以下是主要奖项的获奖名单：
最佳影片
《为奴十二年》 （自由之心/12 Years a Slave）
最佳男主角
马修·麦康纳（Matthew McConaughey） 《达拉斯买家俱乐部》（药命俱乐部/Dallas Buyers Club）
最佳女主角
凯特·布兰切特（Cate Blanchett） 《蓝色茉莉》（Blue Jasmine）
最佳男配角
杰瑞德·莱托（Jared Leto） 《达拉斯买家俱乐部》
最佳女配角
露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong'o） 《为奴十二年》
最佳改编剧本
《为奴十二年》
最佳原创剧本
《她》（Her）
最佳外语片
《绝美之城》（The Great Beauty），意大利
最佳动画片
《冰雪奇缘》（Frozen）
最佳纪录片
《离巨星二十英尺》（20 Feet from Stardom）
最佳原创歌曲
《Let It Go》，《冰雪奇缘》
最佳原创配乐
《地心引力》
最佳服装设计
《了不起的盖茨比》（大亨小传/The Great Gatsby）
最佳化妆与发型设计
《达拉斯买家俱乐部》
最佳视觉效果
《地心引力》
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)