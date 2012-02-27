《艺术家》荣膺最佳影片等五项奥斯卡奖

路透洛杉矶2月26日电（记者 Bob Tourtellotte）---无声电影《艺术家》周日勇夺五项奥斯卡奖，包括最佳影片奖；《雨果》亦获得五项奥斯卡奖。

《艺术家》是一部黑白无声电影，讲述的是一位明星不支持有声电影导致事业遇挫的故事。法国影星让·杜雅尔丹（Jean Dujardin）因该片获得第84届奥斯卡最佳男主角奖，法国导演迈克尔·哈扎纳维希乌斯（Michel Hazanavicius）亦凭此片获得最佳导演奖。此外，《艺术家》还获得最佳配乐奖和最佳服装设计奖。

“我现在是世界上最开心的导演，谢谢！”哈扎纳维希乌斯说道。

杜雅尔丹也非常兴奋，称“我爱这个国家（美国）”。

美国女演员梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)在电影《铁娘子》中成功饰演英国前首相撒切尔夫人，获得本届奥斯卡最佳女演员奖。这是斯特里普第三次获得奥斯卡奖，也是近30年来首次获此殊荣。斯特里普曾17次被提名奥斯卡。

她开玩笑说，观众可能已经对她厌烦了，不过随後表示“管他呢”。不过斯特里普难以掩饰内心的激动，在感谢他的丈夫和说起她长期的从艺生涯时抽泣。

导演马丁·斯科西斯（Martin Scorsese）执导的《雨果》讲述孤儿雨果从父亲死後留下的一本神秘的笔记和一台古旧的机器中发现了蕴藏着神奇魅力的奇幻故事，该片获得11项奥斯卡奖提名，并获得最佳音响剪辑、最佳音响效果、最佳视觉效果、最佳艺术指导、最佳摄影等五项技术性大奖。

现年82岁的普卢默（Plummer）凭借《初学者》获得最佳男配角奖，成为奥斯卡历史上获奖年龄最大的人。

普卢默登台後抱着奖杯笑言：“亲爱的，你只比我大两岁，这些年都跑到哪里去了。”

斯宾瑟（Spencer）凭借《帮助》获得最佳女配角奖，伊朗影片《纳德和西敏：一次别离》(A Separation)获得奥斯卡最佳外语片奖。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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