伊朗电影《纳德和西敏：一次别离》获奥斯卡最佳外语片奖

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶2月26日电---伊朗影片《纳德和西敏：一次别离》(A Separation)周日获得奥斯卡最佳外语片奖，也成为首部获此殊荣的伊朗电影。
该片由阿斯哈·法哈蒂(Asghar Farhadi)执导，讲述了一对夫妇选择离婚後的诸多故事，触及到当代伊朗传统、公正和两性关系的主题。
该片此前就被视为奥斯卡最佳外语片热门电影，在欧洲与美国荣获大奖。
《纳德和西敏：一次别离》是第二部获得奥斯卡提名的伊朗影片，是首部获得奥斯卡奖的伊朗电影。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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