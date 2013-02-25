丹尼尔·戴-刘易斯第三度获封奥斯卡影帝

2月24日，丹尼尔·戴-刘易斯凭借在影片《林肯》(Lincoln)中饰演美国前总统林肯的精湛表现第三次获得奥斯卡最佳男演员奖。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透洛杉矶2月24日 - 丹尼尔·戴-刘易斯(Daniel Day-Lewis)凭借在影片《林肯》(Lincoln)中饰演美国前总统林肯的精湛表现第三次获得奥斯卡最佳男演员奖。

现年55岁的戴-刘易斯凭借他在影片中沉静有力的表演成为了奥斯卡最佳男演员奖的热门人选。作为美国最受尊重的总统之一，林肯废除了奴隶制并结束了美国南北战争。

这位出生在英国的男演员早在本届奥斯卡颁奖前就获得了包括金球奖、英国电影和电视艺术学院奖(British BAFTA)和美国演员工会奖(Screen Actors Guild)在内的一系列奖项。

戴-刘易斯曾凭借《我的左脚》(My Left Foot)(1989年)和《血色将至》(There Will Be Blood)(2007年)两度获得奥斯卡金像奖最佳男演员奖。

此次获奖也使戴-刘易斯成为奥斯卡85年历史上首位三度摘得奥斯卡影帝桂冠的男演员。

他也成为因饰演一名美国总统而获得奥斯卡奖的第一人。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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