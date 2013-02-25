丹尼尔·戴-刘易斯第三度获封奥斯卡影帝

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路透洛杉矶2月24日 - 丹尼尔·戴-刘易斯(Daniel Day-Lewis)凭借在影片《林肯》(Lincoln)中饰演美国前总统林肯的精湛表现，第三次获得奥斯卡最佳男演员奖。

现年55岁的戴-刘易斯凭借他在影片中沉静有力的表演，成为奥斯卡最佳男演员奖的热门人选。作为美国最受尊重的总统之一，林肯废除了奴隶制并结束了美国南北战争。

这位出生在英国的男演员早在本届奥斯卡颁奖前，就获得了包括金球奖、英国电影和电视艺术学院奖(British BAFTA)和美国演员工会奖(Screen Actors Guild)在内的一系列奖项。

戴-刘易斯曾凭借《我的左脚》(My Left Foot)(1989年)和《血色将至》(There Will Be Blood)(2007年)两度获得奥斯卡金像奖最佳男演员奖。

此次获奖也使戴-刘易斯成为奥斯卡85年历史上，首位三度摘得奥斯卡影帝桂冠的男演员。

他也成为因饰演一名美国总统而获得奥斯卡奖的第一人。（完）