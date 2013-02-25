詹妮弗·劳伦斯凭借《乌云背后的幸福线》获封奥斯卡影后

路透洛杉矶2月24日 - 女星詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)凭借在影片《乌云背后的幸福线》(Silver Linings Playbook)中的出色表现获得第85届奥斯卡最佳女演员奖。

劳伦斯在片中饰演了一名固执己见的年轻寡妇。

这也是22岁的劳伦斯首次获得奥斯卡奖。她之前曾在2011年凭借《冬天的骨头》(Winter's Bone)获得奥斯卡最佳女演员奖提名。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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