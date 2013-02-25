李安再度获得奥斯卡最佳导演奖

路透洛杉矶2月24日 - 台湾导演李安周日凭借《少年Pi的奇幻漂流》(Life of Pi）再度获得奥斯卡最佳导演奖。

该片改编自杨·马泰尔(Yann Martel)的奇幻冒险小说，讲述了一名印度少年在一场海难中幸存，但却与一只孟加拉虎受困在救生艇上的故事。

《少年Pi的奇幻漂流》获得包括最佳影片等11项奥斯卡提名，影评人士也因李安将复杂情节小说转化至现实生活的能力而对该片赞赏有加。

现年58岁的李安凭借《断背山》(Brokeback Mountain)于2006年首获奥斯卡最佳导演奖。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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