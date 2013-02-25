李安再度获得奥斯卡最佳导演奖

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶2月24日 - 台湾导演李安周日凭借《少年Pi的奇幻漂流》(Life of Pi）再度获得奥斯卡最佳导演奖。

该片改编自杨·马泰尔(Yann Martel)的奇幻冒险小说，讲述了一名印度少年在一场海难中幸存，但却与一只孟加拉虎受困在救生艇上的故事。

《少年Pi的奇幻漂流》获得包括最佳影片等11项奥斯卡提名，李安将情节复杂的原着小说翻拍成电影的能力,受到影评人士赞赏。

现年58岁的李安凭借《断背山》(Brokeback Mountain)于2006年首获奥斯卡最佳导演奖。(完)

--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。