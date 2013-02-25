李安再度获得奥斯卡最佳导演奖

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶2月24日 - 台湾导演李安周日凭借《少年Pi的奇幻漂流》(Life of Pi）再度获得奥斯卡最佳导演奖。
该片改编自杨·马泰尔(Yann Martel)的奇幻冒险小说，讲述了一名印度少年在一场海难中幸存，但却与一只孟加拉虎受困在救生艇上的故事。
《少年Pi的奇幻漂流》获得包括最佳影片等11项奥斯卡提名，李安将情节复杂的原着小说翻拍成电影的能力,受到影评人士赞赏。
现年58岁的李安凭借《断背山》(Brokeback Mountain)于2006年首获奥斯卡最佳导演奖。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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