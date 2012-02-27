克里斯托弗·普卢默获奥斯卡最佳男配角奖

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶2月26日电---加拿大演员克里斯托弗·普卢默(Christopher Plummer)周日凭借影片《初学者》(Beginners)获得奥斯卡最佳男配角奖。
他在片中扮演一位“出柜”宣布自己是同性恋的老人。
现年82岁的普卢默也是奥斯卡历史上最年长的获奖者。普卢默是一位资深演员和舞台明星，曾凭借歌舞片《音乐之声》中的冯·特朗普上校(Captain von Trapp)一角名扬天下。
影片的故事来源於本片导演迈克·米尔斯(Mike Mills)与其父的真实生活。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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