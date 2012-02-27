让·杜雅尔丹获奥斯卡影帝

法国影星让·杜雅尔丹凭借在无声电影《艺术家》中扮演一位1920年代好莱坞演员的角色，获得第84届奥斯卡最佳男主角奖。该片中他以感人的无声演出，出色地演绎了一位在好莱坞电影从无声向有声过渡中挣扎的演员的历程。杜雅尔丹今年39岁，是首位获得奥斯卡影帝的法国影星。路透