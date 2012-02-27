让·杜雅尔丹获奥斯卡影帝

法国影星让·杜雅尔丹凭借在无声电影《艺术家》中扮演一位1920年代好莱坞演员的角色，获得第84届奥斯卡最佳男主角奖。 REUTERS/Gary Hershorn

路透洛杉矶2月26日电---法国影星让·杜雅尔丹（Jean Dujardin）凭借在无声电影《艺术家》中扮演一位1920年代好莱坞演员的角色，获得第84届奥斯卡最佳男主角奖。

杜雅尔丹因出演《艺术家》名声大振，成为了各大电影节的宠儿，并从去年开始频频获奖。在该片中，他以感人的无声演出，出色地演绎了一位在好莱坞电影从无声向有声过渡中挣扎的演员的历程。

杜雅尔丹今年39岁，是首位获得奥斯卡影帝的法国影星，也是1990年以来首位获得该奖项提名的法国影星，当年获得提名的是杰拉尔·德帕迪约（Gerard Depardieu）。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。