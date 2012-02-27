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娱乐体育 | 2012年 2月 27日 星期一 13:35 BJT

梅丽尔·斯特里普凭借《铁娘子》获奥斯卡影后

路透洛杉矶2月26日电---美国女演员梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)凭借在电影《铁娘子》中饰演英国前首相撒切尔夫人，周日摘得本届奥斯卡最佳女演员奖。

这是斯特里普第三次获得奥斯卡奖，也是其30年来首次获此殊荣。斯特里普曾17次获奥斯卡提名。

斯特里普此前曾凭借1979年影片《克莱默夫妇》(Kramer vs. Kramer)获最佳女配角奖，又凭借1982年电影《苏菲的选择》(Sophie's Choice)摘得奥斯卡影后。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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