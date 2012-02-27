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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 27日 星期一 13:39 BJT

梅丽尔·斯特里普奥斯卡封后

美国女演员梅丽尔·斯特里普凭借在电影《铁娘子》中饰演英国前首相撒切尔夫人，摘得本届奥斯卡最佳女演员奖。斯特里普此前曾凭借1979年影片《克莱默夫妇》获最佳女配角奖，又凭借1982年电影《苏菲的选择》摘得奥斯卡影后。路透

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