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娱乐体育 | 2012年 2月 27日 星期一 12:31 BJT

迈克尔·哈扎纳维希乌斯夺得奥斯卡最佳导演奖

路透洛杉矶2月26日电---法国导演迈克尔·哈扎纳维希乌斯（MichelHazanavicius）凭借《艺术家》，周日获得第84届奥斯卡最佳导演奖。

《艺术家》是一部黑白无声电影，讲述的是一位明星不接受有声电影导致事业遇挫的故事。

这是哈扎纳维希乌斯首次摘得奥斯卡最佳导演桂冠，也是他第一次获得奥斯卡提名。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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