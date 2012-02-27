迈克尔·哈扎纳维希乌斯夺得奥斯卡最佳导演奖

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶2月26日电---法国导演迈克尔·哈扎纳维希乌斯（MichelHazanavicius）凭借《艺术家》，周日获得第84届奥斯卡最佳导演奖。
《艺术家》是一部黑白无声电影，讲述的是一位明星不接受有声电影导致事业遇挫的故事。
这是哈扎纳维希乌斯首次摘得奥斯卡最佳导演桂冠，也是他第一次获得奥斯卡提名。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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