迈克尔·哈扎纳维希乌斯夺得奥斯卡最佳导演奖

法国导演迈克尔·哈扎纳维希乌斯凭借《艺术家》，周日获得第84届奥斯卡最佳导演奖。《艺术家》是一部黑白无声电影，讲述的是一位明星不接受有声电影导致事业遇挫的故事。这是哈扎纳维希乌斯首次摘得奥斯卡最佳导演桂冠，也是他第一次获得奥斯卡提名。路透