奥克塔维亚·斯宾瑟获奥斯卡最佳女配角奖

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶2月26日电---女星奥克塔维亚·斯宾瑟(Octavia Spencer)凭借其在影片《帮助》(The Help)中的黑人女佣一角，获得了本届奥斯卡最佳女配角奖。
该片以20世纪60年代的美国密西西比为背景，讲述了当地一群为富裕白人家庭充当女佣的非裔美国人的故事。斯宾瑟在电影中扮演了一名心直口快的女佣。
斯宾瑟此前从未获得奥斯卡提名，这也是她首次获得奥斯卡奖。
该片改编自斯托克特（Kathryn Stockett）的同名小说，一经上演便成为文化焦点，并获得不错的票房成绩。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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