奥克塔维亚·斯宾瑟获奥斯卡最佳女配角奖

女星奥克塔维亚·斯宾瑟(Octavia Spencer)凭借其在影片《帮助》(The Help)中的黑人女佣一角，获得了本届奥斯卡最佳女配角奖。 REUTERS/Gary Hershorn

路透洛杉矶2月26日电---女星奥克塔维亚·斯宾瑟(Octavia Spencer)凭借其在影片《帮助》(The Help)中的黑人女佣一角，获得了本届奥斯卡最佳女配角奖。

该片以20世纪60年代的美国密西西比为背景，讲述了当地一群为富裕白人家庭充当女佣的非裔美国人的故事。斯宾瑟在电影中扮演了一名心直口快的女佣。

斯宾瑟此前从未获得奥斯卡提名，这也是她首次获得奥斯卡奖。

该片改编自斯托克特（Kathryn Stockett）的同名小说，一经上演便成为文化焦点，并获得不错的票房成绩。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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