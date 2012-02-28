奥斯卡颁奖礼收视率上升 网上热议

2月27日拍到的比利·克里斯托在主持奥斯卡颁奖礼。 REUTERS/Gary Hershorn

路透洛杉矶2月27日电（记者 Jill Serjeant）---比利·克里斯托（Billy Crystal）的主持风采、安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）的美腿秀及法国黑白默片《艺术家》扭转了近年奥斯卡颁奖典礼的收视颓势，本届奥斯卡颁奖礼在美国共吸引了3900万电视观众，超过预期，同时也在社交媒体掀起讨论热潮。

根据初步评估数据，约有3930万美国电视观众周日收看了奥斯卡颁奖典礼，超过2011年3760万的观众人数。

美国广播公司（ABC）称，这是2007年以来奥斯卡颁奖典礼的第二高收视率。

尽管外界对63岁的主持人克里斯塔的老派主持风格颇有微词，而且多项大奖被鲜有人看的影片《艺术家》收归囊中，但本届颁奖礼还是吸引了更多观众收看。

今年颁奖典礼吸引的18-49岁年龄阶层的观众人数与去年持平，但女性观众超过去年。

一年一度的奥斯卡颁奖典礼是传统上最受欢迎的美国电视节目之一，但过去几年该节目收视率不断下滑，在《阿凡达》等大片未能角逐重量级奖项的情况下收视率尤为惨淡。

虽然风格老派遭到嘲弄，但奥斯卡还是在互联网引发观看热潮，电视播放前後在线观看和聊天的人数达数百万。ABC称，周日登录奥斯卡官网Oscar.com或使用奥斯卡智能手机应用的人数就达400万。

安吉丽娜·朱莉在颁发一奖项时时，右侧大腿从高开叉礼服露出，立即在互联网上引发热议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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