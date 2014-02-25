厕所、博物馆、客厅 奥斯卡“小金人”放哪里 ？

路透洛杉矶2月24日 -好莱坞最珍贵的物件当属13.5英寸(34厘米)高的奥斯卡“小金人”，毫无疑问各位奥斯卡奖得主会把这座珍贵的奖杯放在五花八门的安全地点。

先后凭借《霍华德庄园》(Howards End)和《理智与情感》(Senseand Sensibility)两度荣膺奥斯卡奖的爱玛·汤普森(EmmaThompson)将奥斯卡奖杯放在浴室里，更通俗一点说，在她伦敦寓所的厕所里。

“里面放满了我最珍贵的藏品，”汤普森说，“所以(把奥斯卡放在那儿)没有冒犯之意。那里对我而言非常重要。楼下的洗手间是所有客人都会去的地方。他们总会看到、拿起来欣赏，这感觉很棒。”

曾凭借《飞行家》(Aviator)中的演出而荣膺奥斯卡的凯特·布兰切特(CateBlanchett)要想看看她自己的奥斯卡“小金人”，得花钱买票。而她在《蓝色茉莉花》(BlueJasmine)中的精湛表演，使她成为周日赢下本年度奥斯卡女主角的大热门。

“我的奥斯卡放在墨尔本一家名为澳大利亚活动影像中心(ACMI)的博物馆里，”44岁的布兰切特说。“我每次买一张票去看看它。”

迄今颁出的2,809座奥斯卡奖杯中，很多得主选择把“小金人”放在客厅中，譬如凭借《女魔头》(Monster)赢得奥斯卡的查理·塞隆(CharlizeTheron)，也有人放在办公室里，譬如分别因《逃离德黑兰》(Argo)和《迈克尔·克莱顿》(MichaelClayton)拿到奥斯卡的乔治·克鲁尼。

桑德拉·布洛克(Sandra Bullock)则把凭借《盲点》(The BlindSide)拿到的奥斯卡最佳女主角奖杯公证给她的小儿子路易斯。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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