安妮·海瑟薇获奥斯卡最佳女配角奖

路透洛杉矶2月24日 - 安妮·海瑟薇凭借在影片《悲惨世界》中真情出演芳汀（Fantine）一角，荣获第85届奥斯卡最佳女配角奖，这是她首次获得奥斯卡奖。

现年30岁的海瑟薇是获得本届奥斯卡最佳女配角的最热门人选。为了更好地扮演“芳汀”临死时的模样，海瑟薇不仅减重25磅（11公斤），还剪掉了一头秀发。此外，她还花了六个月的时间苦练哭功和唱功，出色地演绎了该片的主题曲《我曾有梦》（I Dreamed a Dream）。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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