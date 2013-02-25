克里斯托弗·瓦尔兹获奥斯卡最佳男配角

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月24日 - 奥地利演员克里斯托弗·瓦尔兹（Christoph Waltz）凭借在影片《被解放的姜戈》（Django Unchained）中的出色表演，荣获第85届奥斯卡最佳男配角奖。
此前他曾于2010年凭借《无耻混蛋》（Inglourious Basterds）中纳粹党徒的角色，获得奥斯卡最佳男配角奖。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。