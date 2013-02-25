克里斯托弗·瓦尔兹获奥斯卡最佳男配角

路透洛杉矶2月24日 - 奥地利演员克里斯托弗·瓦尔兹（Christoph Waltz）凭借在影片《被解放的姜戈》（Django Unchained）中的出色表演，荣获第85届奥斯卡最佳男配角奖。

此前他曾于2010年凭借《无耻混蛋》（Inglourious Basterds）中纳粹党徒的角色，获得奥斯卡最佳男配角奖。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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