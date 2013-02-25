背景资料：第85届奥斯卡主要奖项获奖名单

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月24日 - 美国电影艺术与科学学院2月24日在杜比剧院颁发了第85届奥斯卡最佳影片、最佳表演、最佳编剧、最佳导演及其它奖项。
以下是主要奖项的获奖名单：
-最佳影片
《逃离德黑兰》（Argo）
-最佳男主角
丹尼尔·戴-刘易斯（Daniel Day-Lewis）《林肯》（Lincoln）
-最佳女主角
詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence），《乌云背后的幸福线》（Silver Linings Playbook）
-最佳导演
李安，《少年Pi的奇幻漂流》(Life of Pi）
-最佳男配角
克里斯托弗·瓦尔兹（Christoph Waltz），《被解放的姜戈》（Django Unchained）
-最佳女配角
安妮·海瑟薇（Anne Hathaway），《悲惨世界》（Les Miserables）
-最佳改编剧本
克里斯·泰瑞欧（Chris Terrio），《逃离德黑兰》
-最佳原创剧本
昆丁·卡伦蒂诺（Quentin Tarantino），《被解放的姜戈》
-最佳外语片
《爱》（Amour），奥地利
-最佳动画片
《勇敢传说》（Brave）（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。