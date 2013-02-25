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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 14:12 BJT

背景资料：第85届奥斯卡主要奖项获奖名单

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶2月24日 - 美国电影艺术与科学学院2月24日在杜比剧院颁发了第85届奥斯卡最佳影片、最佳表演、最佳编剧、最佳导演及其它奖项。

以下是主要奖项的获奖名单：

-最佳影片

《逃离德黑兰》（Argo）

-最佳男主角

丹尼尔·戴-刘易斯（Daniel Day-Lewis）《林肯》（Lincoln）

-最佳女主角

詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence），《乌云背后的幸福线》（Silver Linings Playbook）

-最佳导演

李安，《少年Pi的奇幻漂流》(Life of Pi）

-最佳男配角

克里斯托弗·瓦尔兹（Christoph Waltz），《被解放的姜戈》（Django Unchained）

-最佳女配角

安妮·海瑟薇（Anne Hathaway），《悲惨世界》（Les Miserables）

-最佳改编剧本

克里斯·泰瑞欧（Chris Terrio），《逃离德黑兰》

-最佳原创剧本

昆丁·卡伦蒂诺（Quentin Tarantino），《被解放的姜戈》

-最佳外语片

《爱》（Amour），奥地利

-最佳动画片

《勇敢传说》（Brave）（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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