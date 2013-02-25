背景资料：第85届奥斯卡主要奖项获奖名单

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶2月24日 - 美国电影艺术与科学学院2月24日在杜比剧院颁发了第85届奥斯卡最佳影片、最佳表演、最佳编剧、最佳导演及其它奖项。
以下是主要奖项的获奖名单：
-最佳影片
《逃离德黑兰》（Argo）
-最佳男主角
丹尼尔·戴-刘易斯（Daniel Day-Lewis）《林肯》（Lincoln）
-最佳女主角
詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence），《乌云背后的幸福线》（Silver Linings Playbook）
-最佳导演
李安，《少年Pi的奇幻漂流》(Life of Pi）
-最佳男配角
克里斯托弗·瓦尔兹（Christoph Waltz），《被解放的姜戈》（Django Unchained）
-最佳女配角
安妮·海瑟薇（Anne Hathaway），《悲惨世界》（Les Miserables）
-最佳改编剧本
克里斯·泰瑞欧（Chris Terrio），《逃离德黑兰》
-最佳原创剧本
昆丁·卡伦蒂诺（Quentin Tarantino），《被解放的姜戈》
-最佳外语片
《爱》（Amour），奥地利
-最佳动画片
《勇敢传说》（Brave）（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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