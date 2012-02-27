背景资料：第84届奥斯卡主要奖项获奖名单

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”

路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。