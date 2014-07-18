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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 13:47 BJT

欧安组织称亲俄叛军同意配合调查马航乌克兰坠毁事件

路透莫斯科7月18日 - 欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)周五表示，亲俄罗斯的乌克兰分离主义份子已同意对马来西亚航空坠毁的调查提供协助，并确保国际专家安全造访失事地点。

OSCE在网站声明稿称，一个由乌克兰、俄罗斯和OSCE高级代表组成的联络小组与分离主义份子召开了视讯会议，分离主义份子承诺调查时与乌克兰当局配合。

一架马来西亚航空的客机周四在乌克兰东部坠毁。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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