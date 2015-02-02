福喜集团因在中国的食品安全丑闻损失数以亿计美元--公司网站

路透芝加哥1月30日 - 据美国肉类供应商福喜集团(OSI Group)在公司中文网站上发表的文章，受去年夏天其在中国爆发的食品安全丑闻影响，该公司过去四个月营收损失数以亿计美元。

这篇文章就上海福喜去年7月遭受调查以来，福喜集团截至目前的损失作了最详尽的评估；去年7月中国一家媒体报导显示，上海福喜食品的员工使用过期肉，而且修改生产日期。

这篇文章称，上海福喜的生产被中止，福喜集团其他在中国的工厂“商品销售大幅下降，而且库存积压增加，”上海福喜向麦当劳(MCD.N)和百胜集团(YUM.N)提供肉类。

该文章补充称，福喜集团过去三个月承受了“极大的压力”。

福喜集团发言人没有立即回应征询更多信息的要求。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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