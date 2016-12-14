（更正）中国企业放弃收购欧司朗--消息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
（更正：将内文第五段“金沙江创投”改为“GSR Go Scale Capital Advisors”，与前文第二段一致）
路透法兰克福12月14日 - 两名熟知内情的消息人士周二表示，中国收购照明集团欧司朗(OSRn.DE)的兴趣已经消退，因迹象显示反对中国收购的政治阻力加大。
拒绝具名的消息人士表示，中国三安光电(600703.SS)与GSR Go Scale Capital Advisors已停止竞购欧司朗。
“来自劳工代表与政界的阻力，给中方留下了印象，”其中一名消息人士表示。
德国经济部拒绝置评，认为这是投资者的商业决定，策略方向取决于欧司朗。
欧司朗拒绝置评。也未能立即联系到三安光电与GSR Go Scale Capital Advisors就此置评。
中资收购欧司朗的计划原本已遭遇IG Metall工会的反对。欧司朗的市值约为50亿欧元(53亿美元)。
消息人士并表示，收购还可能面临政治阻力；之前中资收购德国芯片设备生产商爱思强(Aixtron)(AIXGn.DE)亦遭阻拦。
另一位熟悉此事的消息人士说，中国买家或许会无奈同意收购欧司朗不到25%的股权。
“中国投资者开始接受持有欧司朗少数股权的想法，因为依照德国法律，这不会招来审查，”消息人士并称，中国买家或许会勉强接受西门子(Siemens)(SIEGn.DE)持有的17.5%欧司朗股权。(完)
(编译 陈宗琦/汪红英；审校 王丽鑫/郑茵)
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