（更正）中国企业放弃收购欧司朗--消息

（更正：将内文第五段“金沙江创投”改为“GSR Go Scale Capital Advisors”，与前文第二段一致）

路透法兰克福12月14日 - 两名熟知内情的消息人士周二表示，中国收购照明集团欧司朗(OSRn.DE)的兴趣已经消退，因迹象显示反对中国收购的政治阻力加大。

拒绝具名的消息人士表示，中国三安光电(600703.SS)与GSR Go Scale Capital Advisors已停止竞购欧司朗。

“来自劳工代表与政界的阻力，给中方留下了印象，”其中一名消息人士表示。

德国经济部拒绝置评，认为这是投资者的商业决定，策略方向取决于欧司朗。

欧司朗拒绝置评。也未能立即联系到三安光电与GSR Go Scale Capital Advisors就此置评。

中资收购欧司朗的计划原本已遭遇IG Metall工会的反对。欧司朗的市值约为50亿欧元(53亿美元)。

消息人士并表示，收购还可能面临政治阻力；之前中资收购德国芯片设备生产商爱思强(Aixtron)(AIXGn.DE)亦遭阻拦。

另一位熟悉此事的消息人士说，中国买家或许会无奈同意收购欧司朗不到25%的股权。

“中国投资者开始接受持有欧司朗少数股权的想法，因为依照德国法律，这不会招来审查，”消息人士并称，中国买家或许会勉强接受西门子(Siemens)(SIEGn.DE)持有的17.5%欧司朗股权。(完)