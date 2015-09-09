欧洲个股：欧司朗以逾3.5亿欧元出售中国佛山照明持股

欧司朗正在将旗下照明业务分拆成独立实体，以聚焦于汽车和特种照明，该公司可能出售照明业务。

中国上海飞乐音响股份有限公司 7月分布公告称，其拟与关联方组成联合收购财团，收购全球第二大照明企业德国欧司朗分拆的渠道业务。

今年4月，欧司朗宣布其分拆渠道业务的计划，并计划在12个月内完成。欧司朗的渠道业务分拆主要涉及灯具产品的划分、品牌授权方案、全球工厂的重组方案等。

佛山照明亦被外界视为潜在买家。

欧司朗表示，很多潜在买家对其业务感兴趣。但该公司尚未启动正式出售程序。(完)