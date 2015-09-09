欧洲个股：欧司朗以逾3.5亿欧元出售中国佛山照明持股

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧司朗正在将旗下照明业务分拆成独立实体，以聚焦于汽车和特种照明，该公司可能出售照明业务。
中国上海飞乐音响股份有限公司 7月分布公告称，其拟与关联方组成联合收购财团，收购全球第二大照明企业德国欧司朗分拆的渠道业务。
今年4月，欧司朗宣布其分拆渠道业务的计划，并计划在12个月内完成。欧司朗的渠道业务分拆主要涉及灯具产品的划分、品牌授权方案、全球工厂的重组方案等。
佛山照明亦被外界视为潜在买家。
欧司朗表示，很多潜在买家对其业务感兴趣。但该公司尚未启动正式出售程序。(完)
(编译 张明钧/杜明霞；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”