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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 07:05 BJT

企业并购：德国欧司朗向中国买家出售照明灯具业务，超过4亿欧元

路透法兰克福7月26日 - 世界灯具制造商巨擘之一的德国欧司朗 称，同意以超过4亿欧元(4.393亿美元)向一个中国财团出售灯具业务Ledvance。

此外，欧司朗周二表示，将收到商标权许可协议支付款项。该公司未提供更具体的信息。

欧司朗表示，该中国财团由战略投资者IDG资本、中国照明公司木林森和金融投资者义乌市国有资产运营中心组成，将完全通过股权融资为这笔交易筹资。(完) (编译 岂頔；审校 张涛)

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