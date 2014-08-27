独家：手机保护壳厂商Otter Products拟以25亿美元求售--消息

路透8月26日 - 消息人士说，手机保护壳OtterBox的制造商Otter Products LLC有意出售公司，包括债务在内估值可能超过25亿美元。Otter Products LLC是一家私人企业。

Otter Products是在1998年由企业家Curt Richardson所创立，由他和家族共同拥有。消息人士本周说，该公司已聘请高盛(GS.N)处理销售程序。

该人士还说，一些私募股权公司已表达兴趣，但这位人士提醒说目前还没有任何定案。

消息人士因销售程序不公开而要求匿名。Otter Products并未回覆记者置评要求，高盛则是拒绝评论。

Otter Products为苹果(AAPL.O)、LG(003550.KS)、黑莓(BB.TO)等的手机生产保护壳。公司官网称OtterBox是在美国和加拿大地区销售第一的手机保护壳。

根据美国穆迪的资料，Otter Products的营收有逾75%是来自苹果的产品，去年透过收购较小的对手LifeProof来扩大公司，其主要竞争对手是Incipio Technologies Inc。(完)

(编译 李婷仪 审校 杜明霞)

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