尽管央行总裁金恩唱多 英国经济前景仍然不明

路透伦敦3月15日 - 英国央行总裁金恩本周暗示，笼罩英国经济的“乌云”可能正在消散。但由于各类资产表现强劲，而英镑脆弱，投资者对英国经济成长前景的看法不太明朗。

金恩周四表示，英国经济正在积聚“动能”，将在今年复苏，而且英镑在最近大跌之后，目前看来估值合理。他的这番言论让市场感到吃惊。

英镑贸易加权指数随即小涨。该指数2013年跌幅一度高达7%。

但是，从贸易加权角度来看，英镑仍比2007年危机开始前低约25%。而英国股市则在金恩发表乐观看法后大涨。

那么，英镑和英股走势哪个更能反映投资者对英国经济的看法呢？由于金融部门收缩、家庭去杠杆化和财政节支，英国经济长期以来仅微弱成长甚至没有成长。

悲观者感觉金恩的言论发生改变，可能只是为了提振英镑，防止出现“滞胀”。如果英镑急剧贬值，会在经济成长低迷之际加剧进口通胀。金恩去年还在谈论英国经济面临“不确定性乌云”。

其他人士认为悲观情绪可能过度了。

Standard Life Investments主管Jonathan Gibbs称，他对滞涨态势已经生根的看法持怀疑态度，他还表示，即便这样的态势延续，也并不意味着上世纪70年代由滞涨引发的经济和投资环境噩梦会重演。

“我们认为中期返回环境正持续好转，”Gibbs称。英国市场受全球通货再膨胀和复苏的影响超过迟滞的国内经济，有助于股市和楼市表现，他并表示，而投资者也在寻求通胀保护。

他称，资产配置缓慢开始从低收益的债券转向股市的全球趋势，也是对股市.FTSE的支撑因素，该股指本周触及五年高位。

花旗分析师Robert Buckland表示英国和美国股市的升势主要受估值支撑，而国内经济并非决定性因素，每股收益重返2007年水平。

尽管英国股市近期走升，但经周期调整的市盈率仍较40年均值低约15%。

“如果经济成长率或经济没有成长真的至关重要的话，那么我们会预期全球新兴市场和除日本外亚洲股市将触及历史高位，然而实际情况并非如此，”Buckland写道。

**英镑的抵消作用**

但根据国家统计局数据显示，对于持有英国股票比例超过40%的海外投资者而言，关键问题可能在于英镑的表现。

一只投资于FTSE 100的美元计价基金今年以来升值10%，但一旦考虑英镑的贬值因素，其升幅将降至仅有3%。

由于10年期金边债券提供的年度收益率不足2%，今年以来我们见到的汇率持续波动也可能完全抹去债券投资者的获利。

考虑到很少有人预期英国政府下周公布年度预算时，将会放松财政紧缩的力度。这样一来，央行是否会通过再度印钞以买入公债来支撑经济，将从根本上左右英镑走势。

这也就是为何英债收益率在面对通胀预期升温、英国失去AAA债信评等和资金全面撤出核心政府公债的情况下，依旧停留在如此低位的原因。

从通胀保护债券市场上可以观察到，低于2%的10年期公债收益率，与高达3.3%的10年预期通胀率形成了鲜明对比。

英国央行的下周会议记录将会表明，金恩是否仍然支持进一步购债行动，以及他是否说服了其他货币政策决策者。除此之外，人们也普遍认为金恩的继任者卡尼在7月接掌大权后，政策立场将更偏温和。

所以，如果英国公债的强势表现至少在部分程度上是目前和预期中的量化宽松政策一并造成的货币幻象，那么富时指数的大涨会不会也是一种QE政策导致的扭曲现象？

花旗的Buckland表示，鲜有佐证支持上述论点。

“如果说量化宽松对于推高股价的作用重大，那么该政策对每股盈余(EPS)的基本支持能力要超过抬高估值的能力。”他说。“其中的一部分支持可能来自于QE政策令货币贬值的能力，因此股票市场的EPS受到提振。”

然而英镑的下跌也是一把双刃剑，一如有关“货币战争”的争论以及日本的再通胀行动所证明的那样。

虽然一部分投资者认为，全球经济和就业数据的复苏，要比支持金恩政策立场的成长数字更加乐观。但是在其他人看来，出于多方面的原因，英镑将继续承受压力。

贝莱德欧洲和全球债券部门主管Scott Thiel本月稍早对路透表示，英镑的进一步下跌，反映出政治不确定性与经济环境的状况一样糟糕。

他指出了有关英国联合政府执政的稳定性、保守党内部的不和谐以及之前承诺是否留在欧盟的公投方面的问题。

“有关英国就是否留在欧盟举行公投想法的提出，不利于投资者对英国的评价。若投票结果为‘脱离欧盟’也将起到负面作用，因为英国和欧盟间的联系非常紧密。”Thiel表示。(完)

(编译 张涛/石冠兰/洪曦 审校 李爽/王洋/丁琦)

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