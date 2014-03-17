一周经济焦点：美联储和乌克兰令人关注 但中国仍是市场主角

图为2011年8月19日资料图片，显示纽约证交所门外的路标。 REUTERS/Lucas Jackson

* 债务违约令市场震惊，中国将是本周关注焦点

* 对俄罗斯制裁可能也会让西方受损

* 美联储缩减购债的脚步将继续

路透伦敦3月16日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议，及西方国家对俄罗斯的制裁将令本周的金融市场三思而后行，不过这周经济晴雨表还是主要看中国。

上周中国首例国内企业债违约震动了全球市场，随着越来越多的迹象显示中国经济增长步伐正在放缓，后续料不乏更多企业债步其后尘。

虽然本周中国将公布的数据寥寥无几，但经济前景似乎明晰--投资增长、零售销售以及工厂产出齐跌至数年低点，暗示今年头两个月的经济活动明显放缓。

中国总理李克强称2014年的经济面临严峻挑战，并暗示在进行全面改革以确保将来经济的可持续增长同时，北京方面会容忍经济扩张放慢。

他亦称政府将允许更多债务违约的出现。中国企业债规模已达到前所未有的水平。

美国银行美林调降对中国第一季经济增长预估，由增长8.0%调降至7.3%，并下修全年预估。

或许会有相反的回应。参与内部政策讨论的消息人士对路透表示，如果成长进一步放缓，央行准备削减银行储备，不过他们表示，只可能在第二季采取行动。

另一个全球经济成长动能--美国，也有货币政策会议要应付。

美联储可能在3月18-19日会议上讨论最终升息计划，在其正式声明中或叶伦的记者会上提出。

美联储已暗示只要美国经济持续好转，可能在明年中左右首次升息，但目前异常的严冬及其对经济数据的影响，已造成前景蒙上阴霾。

三位美联储官员周三表示，经济前景必须大幅改变，才能让美联储调整缩减刺激的脚步。

路透访问63位分析师中有32人表示，美联储将在明年第二季或第三季调升隔夜利率，但有14位认为升息时间会更早一点。

**俄罗斯与西方国家**

在克里米亚料将公投加入俄罗斯的情况下，美国及欧盟或将对俄罗斯实施制裁。

欧盟已拟订120-130名俄罗斯高层官员的名单，将对其实施旅游禁令并冻结资产。一名欧盟官员表示，名单内容包括一些将军，以及俄罗斯军方及政坛高层人士。

这对俄罗斯已然陷入困境的经济来说无济于事，而俄罗斯可能无法承受切断对欧洲的天然气供给，因此前者很可能以打击西方国家的方式进行报复。

“俄罗斯显然不会退缩，因此所有迹象都指向局势升级，”安本资产管理公司基金经理Viktor Szabo指出。

在政治面上，俄乌方面的消息使得全球除经济面以外的消息均相形见绌，因此需要从不同的角度加以分析。

旧金山Bank of the West首席分析师ScottAnderson指出，以购买力平价基础看来，中国占全球国内生产总值(GDP)的15%，俄罗斯占3.0%，而乌克兰占0.4%。

总而言之，Anderson表示，“新兴市场对美国和全球经济的下档风险不容小觑。”

周三出炉的英国年度预算一直是重头戏，但罕见的事先没有消息传出，也欠缺相关揣测，这暗示或许英国财政大臣欧思邦将采取稳定路线，而非争取选票。

尽管赤字有所下滑，但本财年料将相当于国内生产总值(GDP)的7%左右，仍然远比欧盟其他大国来得高。

美银美林分析师Nick Bate表示，“由于欧思邦目前的财政计划已上轨道，他似乎不太可能推出新的重要撙节举措。”

“但同时，鉴于赤字仍然如此之大，尽管距离大选只剩一年，但似乎几无大举财政宽松的空间。”(完)

(编译 孙茉莉/戴素萍/龚芳 审校 郑茵/于春红/候向明)

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