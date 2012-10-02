一周经济焦点：新的季度 担忧与希望并存

* 数据料显示前方路途不平,但仍存希望

* 企业调查中或显现出财政悬崖担忧

* 主要央行本周料按兵不动

记者 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路途伦敦9月30日电---俗话说,最黑暗的时刻过去就是黎明.当然,黎明前也是家中最容易被盗的时刻.

同样,新的期许和旧有疑虑伴随着全球经济迈入了第四季度.

那些认为经济即将迎来光明的人士,无视一系列黯淡的数据,预期2013年经济将更加强劲.美国房市复苏趋势稳固,股票市场经历了不错的三个月,美国联邦储备委员会(FED,美联储)和欧洲央行(ECB)双双采取行动来提振各自经济.

但那些对潜在的威胁保持警惕的投资者,认为当全球陷入流动性陷阱时,空前的央行刺激举措是徒劳无功的;家庭和政府将在未来数年偿付大量的债务.

本周欧洲和美国将有一系列企业调查报告出炉,周五美国将公布月度就业报告.这些数据可能为双方提供论据.

巴克莱资本欧洲首席分析师Julian Callow说,主要央行正应对众多的尾部风险,但其他威胁犹存.

"在目前的环境下,我们无法对经济复苏充满信心,"他说.

据路透对80位分析师的调查,美国9月非农就业岗位可能增加11.5万个,略高於8月的9.6万个.8月就业数据乏力,促使美联储祭出第三轮资产购买行动以压低公债收益率(殖利率).

芝加哥教师罢工可能会影响就业数据.剔除这个因素,民间部门新增就业岗位料为13万个,高於8月的10.3万个.增幅并不大,但在朝着正确的方向迈进.

美国供应管理协会(ISM)的两项调查可能描绘出类似的模糊景象.分析师预料,制造业指数略微上升,但服务业指数小幅下滑.

市场本月将仔细审视这些报告,观察企业是否对明年1月美国自动削减公共开支和增税变得日益紧张.如果美国政治家不能就如何在未来10年削减1.2万亿(兆)美元预算赤字达成一致,减支增税措施将自动生效.

"围绕美国财政政策的不确定性是全球经济复苏在近期面临的单一最大威胁,"惠誉评级称.

美银美林也表示,"财政悬崖"是其投资者的头号忧虑.有分析师认为,结果缺乏可见度所引发的忧虑已反映在疲软的耐久材订单中.削减支出与加税规模相当於美国国内生产总值(GDP)的4%.

但摩根大通表示,在全球范围内接受调查的客户中,52%的受访者表示这个问题对其投资计划没有影响;没有人认为财政悬崖"影响重大".

**各国央行按兵不动**

欧洲方面不会再进一步放松政策.

9月采购经理人指数(PMI)终值料将证实欧元区陷於衰退之中.

但贝伦贝格银行表示,多亏欧洲央行,欧元区接近拐点;狭义货币供应量增长反弹,意味着最晚到明年春天经济成长将重新复苏.

德意志银行也持类似观点,预期2012年底以前欧元区经济将触底反弹,信贷紧缩将得到缓解.到明年这个时候,经济成长或达1%.

"但鉴於经济前景惨淡且仍存在大量政治不确定性,我们认为在接下来几个月里,欧洲经济暨货币联盟(EMU)恢复高度紧张的可能性很高,"该行分析师在报告中写道.

路透调查显示,在上月承诺购买同意进行严苛改革的受困欧元区成员国公债後,欧洲央行料将在周四政策委员会会议上决定按兵不动.

他们也预期本周英国央行也不会有什麽举动,但上述两家央行料将在年底前进一步放宽政策.

在澳洲,货币市场同样预期央行会降息,但分析师认为澳洲央行在周二的会议上不会行动.

日本央行料也会如此.在9月19日意外上调资产购买和贷款计划规模後,日央行在周五结束的政策会议上可能不会出台进一步宽松举措.

乐观派称,最终态度坚决的央行将获胜.向经济中注入大量廉价资金将促进冒险行为和投资,从而创造需求及就业.

但如果正如英国经济学家Andrew Smithers所主张的那样,在当前环境下货币政策"无效",那麽前景会黯淡无光.

Smithers说,这样一来,就只有财政政策能够带来经济复苏,不过美国、日本和英国已无力扩大赤字,而德国和中国不愿增加赤字.

"全球经济或许能勉力渡过难关,但陷入持续严重衰退的机率极高,"Smithers在报告中总结道.(完)

--编译 侯向明/肖群英/梁睿雪/王兴亚;审校 张涛

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