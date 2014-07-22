建议上市隔夜利率指数期货 加速健全基准曲线--中金所董事

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海7月22日 - 中国金融期货交易所董事长张慎峰周二撰文称，为培育基准收益率曲线，应对回购交易反映的市场真实利率进行指数化、期货化改造，上市隔夜利率指数期货，从而快速构建出一条最接近无风险利率的基准收益率曲线。
2013年回购交易额达到221万亿元人民币，日均近9,000亿元，其中80%集中在隔夜(一天期)品种。据路透统计，从成交量上看，在银行间市场成交的隔夜品种占据大头。
他在中国证券报发表的文章表示，健全收益率曲线是推进利率市场化的重要抓手，当前环境下“健全反映市场供求关系的国债收益率曲线”尤为必要。但目前基准收益率曲线建设，距离服务实体经济、满足金融机构资产定价和风险管理需求的目标，还有一定差距。
一方面，上海银行间同业拆借利率(Shibor)市场基础薄弱，难获认同。另一方面，国债收益率曲线培育经过了一二十年的漫长过程，基础雄厚，可以丰富和健全，但也面临一些问题。
而现有国债期货只有一个品种，作用发挥有限。无论是国债现货还是期货，均尚未形成连续、透明、市场普遍接受的基准收益率曲线，货币政策传导效率不高，按照传统思路健全优化绝非一日之功。
在此情况下，债券回购交易的指数化、期货化改造有望成为健全基准收益率曲线效果最好的途径。而中金所此前进行半年多的隔夜利率指数期货产品仿真交易表明，该产品在强化资金价格发现和信号传导、健全了避险机制等均可发挥作用。
张慎峰还指出，在健全收益率曲线的整体工作上，还要继续推进优化国债发行的品种与期限；促进二级市场交易活跃；加快上市更多期限国债期货，以及落实银行进入国债期货市场等措施。(完)
(发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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