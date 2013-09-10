外资企业通过外汇互换为中国业务融资

* 外企转向外汇互换，为中国业务融资

* 企业可以通过外汇互换增大筹资规模，且更迅速、更廉价

* 外汇互换成长的同时，点心债市场萎缩

路透香港9月10日 - 外国企业愈发利用交叉外汇互换为在中国的在岸运作融资，而非通过香港点心债市场筹资。

跨国企业表示，他们可以通过借入美元再换成人民币来融资，相比直接在香港通过发行离岸人民币债券借入人民币，这种方式的融资规模可以更大，且速度更快且更廉价。

“我们将欧元换成期望期限的人民币，这是非常直接的财务策略，这意味着我们可以向中国提供固定利率贷款，”一家跨国公司亚洲地区财务主管表示。由于未获授权对媒体发表讲话，这位主要拒绝透露身份。

企业加大对外汇互换的利用，意味着800亿美元的点心债市场发行量下降，尤其是发行点心债成本上升到已不比在中国融资还便宜的程度。

摩根大通驻纽约的执行董事Rohit Srivastava表示，跨国企业向中国分支机构提供人民币资金比提供美元更容易，因为分支机构美元借款获批需要较长时间。

“最近人民币自由化举措允许他们使本土分支机构转移外汇风险，将这些风险积聚给母公司，然后通过离岸交割或无本金交割市场对冲这种净曝险，”他说。

外汇互换在多数亚洲国家被广泛用于获得本币，同时不用承担外汇风险。随着逐步调整监管，中国正在这方面进行弥补。

7月10日，中国人民银行扩大部分试点项目，包括简化跨境人民币业务流程。

外企借入美元再换成人民币也要划算得多。相比借入人民币，一家公司可通过把美元换成人民币，节省出100个基点的借款成本，然后将这部分资金作为股东贷款，出借给境内子公司。

外企中国子公司在境内银行间市场借入人民币的成本甚至会更高。

**人民币上涨**

外企热衷于进行这种外汇互换。交易商估计，月度互换交易成交额从2012年初的几亿美元攀升至约50亿美元。

这与次级债券市场的成交量下滑形成对比，后者是境外人民币的主要资产类别。股权融资的交易数量已经减少到屈指可数。

另一家在中国拥有大量业务的跨国公司财务主管表示，他在国际市场所能筹集的资金规模是在境外人民币债券市场筹得的10倍。这也是借入美元再换成人民币的又一理由。

虽然对企业通过这种方式向境内注资的数额加以限制，但外资以人民币直接投资中国的比重自2011年10月首次放行以来已经大幅增长。

根据中国人民银行和德意志银行估计，今年前六个月，外资直接投资中国近半数是以人民币计价，2012年约为35%，说明使用这种途径的企业数量在增加。

但由于三年期外汇互换率交投在纪录高位2.4%，5月时为1.2%，使用较短期互换节省的成本已消失了不少。

但市场策略师表示，这些企业仍可通过使用较长期限互换来节省大量成本。(完)

(编译 李爽/王翔琼；审校 王洋)

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