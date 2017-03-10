海外买家投资美国油气管线兴趣浓厚

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透休斯敦3月9日 - 包括主权财富基金在内的海外机构投资者正在考虑投资美国州际油气管线网络，将此视作在低利率环境下获得经常性回报的途径之一。
交易撮合机构表示，正在为来自亚洲、澳洲和中东等地区的基金提供投资咨询，这方面的投资可能为该行业带来数以十亿美元计算的新资本。
机构投资者对其它基础设施领域亦有兴趣，积极入股经营收费公路、机场以及公用设施的企业，看中这些企业可以提供长期稳定收益的潜力。
Jefferies Group能源产业投行业务联合主管Peter Bowden表示，一些主要管线与有信誉的付运人签订了照付不议的长期合同，这样的资产最受海外买家青睐。(完)
(编译 郑茵 审校 李婷仪)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。