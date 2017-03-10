海外买家投资美国油气管线兴趣浓厚

路透休斯敦3月9日 - 包括主权财富基金在内的海外机构投资者正在考虑投资美国州际油气管线网络，将此视作在低利率环境下获得经常性回报的途径之一。

交易撮合机构表示，正在为来自亚洲、澳洲和中东等地区的基金提供投资咨询，这方面的投资可能为该行业带来数以十亿美元计算的新资本。

机构投资者对其它基础设施领域亦有兴趣，积极入股经营收费公路、机场以及公用设施的企业，看中这些企业可以提供长期稳定收益的潜力。

Jefferies Group能源产业投行业务联合主管Peter Bowden表示，一些主要管线与有信誉的付运人签订了照付不议的长期合同，这样的资产最受海外买家青睐。(完)