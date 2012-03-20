海外机构对中国国债配置需求料增强--中金

路透上海3月20日电---中国国际金融公司最新发布的利率交易策略周报指出，日本获准购买650亿元人民币中国国债，这意味着中国国债可能在未来会成为外国央行的外汇储备投资标的，预计海外机构对国债的需求会明显上升，增持量可能会达到今年净增量的10%。

**海外机构对中国国债配置需求增强**

人民币国际化推动海外央行和金融机构逐步增持中国境内债券，总规模已达到900亿元人民币，其中85%都是利率品种。

在利率产品中，海外机构偏好投资央票和政策性银行债，国债规模较少，可能与国债的免税效应不适用这些机构有关。

不过近期路透报导中国政府将允许日本购买650亿元的中国国债，这意味着中国国债可能在未来会成为外国央行的外汇储备投资标的，加上QFII扩容速度加快且利率产品中只能投资国债，我们预计海外机构对国债的需求会明显上升，增持量可能会达到今年净增量的10%。

与海外发达国家的主权债务相比，中国国债的安全性高，且收益率也较高，即使人民币升值预期减弱，也具有较强的吸引力。

虽然海外投资者还不会很快成为国内债市的主力投资机构，但按照目前的发展趋势，这些海外投资者对中国债市的渗透在加快，在边际需求上有利於弥补国内金融机构对利率产品需求的不足。

政策性银行债的配置型需求相对於国债仍偏弱，一方面无论是国内银行还是海外机构，对国债的需求都会上升，另一方面超AAA信用债的大量发行对政策性银行债的需求起到分流作用，尤其是保险公司的配置型需求。我们仍然认为对於交易型机构而言，在长期品种上国债应该是首选，兼具进攻性和防御性。

**通胀上行的潜在风险有多大？**

尽管2月份CPI同比涨幅出现大幅回落，但近期市场对通胀的担忧又开始重新上升。

第一，农业部农产品批发价格指数从3月份开始迅速反弹，已经超过春节时的高点，统计局50 城市食品价格在3月上旬也出现反弹。

第二，年初仔猪爆发瘟疫加大了生猪价後期反弹的风险。

第三，伊朗局势紧张加上欧洲两轮LTRO(长期再融资操作)推动国际油价回升至去年最高点附近，同时国内新的成品油定价机制即将实施，使国内油价对国际油价的变化更加敏感，此外能源价格改革提速，其它资源品价格如电价、天然气价格也面临上涨的压力。

我们认为上述现象主要反映的是供给减少或成本上升带来的潜在通胀压力，但在今年总需求疲弱的环境下，不宜过分高估成本要素对终端消费品价格的影响。

由於倒春寒导致蔬菜价格在3月份出现明显反弹，CPI同比暂时难以回落至3%以下，但是我们不改变对中期通胀的走势判断，即二季度CPI同比将回落至2-3%，三季度进一步回落至1.5%附近。

**三个月Shibor料回落至4.5%附近**

91天正回购招标利率下行显示央行流动性宽松态度，3个月Shibor将逐步回落至4.5%附近.

尽管上周公开市场回笼力度有所加大，但主要集中在28天回购，有利於增加4月份公开市场到期量，对冲财政存款的缴纳，以保持流动性更加平稳，而91天正回购出现量价齐跌的现象，显示央行有意控制长期限的回笼量，对流动性的态度是趋於放松的，回购利率未来再出现大幅回升的可能性很小。

我们并不认为91天回购招标利率下降是降息信号，只是对高於3个月存款利率进行修正，尽管年内存在降息的可能，但短期实施的可能性不大。

当然如果央行不明显下调正回购的发行利率，7天回购利率暂时也没有动力持续下行到更低的水平。与回购利率仅反映银行间流动性不同，Shibor由於与票据贴现、同业存款和国库现金存款等利率指标挂钩，更容易受信贷供需状况以及银行吸存意愿的影响。

今年信贷需求的下降导致票据转贴利率大幅回落，并相应倒逼Shibor下行，但脱媒化程度加重使得银行吸存意愿尚没有明显减弱，又抑制了Shibor下滑的速度，综合考虑我们预计二季度3个月Shibor将逐步回落至4.5%附近。

对於Shibor浮息债而言，只要3个月Shibor保持在4.5%或以上，其票面利率仍会明显高於同期限固息债，配置价值依然突出。(完)

--整理 边竞; 审校 黄凯

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