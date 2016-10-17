上海金交所将允许境外机构使用人民币黄金基准定价

路透新加坡10月17日 - 上海黄金交易所理事长焦瑾璞周一称，该交易所将与国外交易所合作，允许后者使用其人民币金价开发衍生产品。

中国寻求获得对黄金定价更多的话语权并增强自身对全球市场的影响力，上海黄金交易所4月推出了人民币黄金基准定价。

焦瑾璞在新加坡的行业会议上通过翻译表示，“我们将与各个交易所展开合作，授权境外交易所在中国境外基于人民币基准定价开发衍生产品。”

他随后对记者称，首个合作协议将在下周同迪拜黄金商品交易所(Dubai Gold & Commodities Exchange)签署，并补充道希望未来能有更多合作。

“有一些交易所也在接洽我们，”他说道。“合作对我们大家来说是双赢。在拉美和非洲我希望能给它们提供更多合作机会。”

焦瑾璞说道，目前上海金集中定价机制共有12家定价成员和6家提供参考价成员，具有清晰明确的规定，且整个过程公开透明，可经审计和回溯。

“全球都在关注东方，我们更是着眼未来，”焦瑾璞说道，鼓励投资者积极参与到中国正在成长中的黄金市场。(完)