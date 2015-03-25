焦点：日本投资者大举布局海外资产 将令日圆承压

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
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路透东京3月25日 - 日本大型退休基金和其他大型投资者在今年前两个月大举购买了420亿美元海外股票和债券；如果保持这种购买速度，则2015年全年的购买量将创下至少10年来的最高水平。
若按这种购买速度计算，这些投资者的年度日圆净抛售额将超过30万亿(兆)日圆，是政府自10年前开始统计该数据以来的最高水平，而且几乎相当于过去五年的总和。
这将加大日圆的压力。日圆兑美元在本月稍早触及122日圆，为2007年7月以来最低。
资金外流可能会冲掉日本贸易收支状况有望给日圆带来的支撑。得益于全球油价处于低位，以及日本出口有所改善，该国今年有望恢复贸易顺差。日本去年录得创纪录的1,060亿日圆贸易逆差。
日本大型退休基金在海外投资中走在前列，他们通过布局海外实现投资组合多元化，以便找到比日本公债的微薄收益更好的回报。
美国料将在今年晚些时候升息，而日本央行仍坚守量化宽松，这将帮助维持对投资海外的需求，即便退休基金开始达到资产配置上限。
“即使公共退休基金对海外资产的投资结束，日圆也不会马上就走强，因为只要美国利率水平仍在上升，日本国内资金就还是会寻找海外投资机会，”野村证券驻东京首席外汇策略师Yunosuke Ikeda说，“民间资本或将在2016年填补公共基金留下的空白。”
日本首相安倍在三年多以前推行推高通胀的政策，导致了国内资金转向海外资产。
日本央行的印钞购买债券策略旨在使经济摆脱长达15年的通缩，该政策已推动日本公债收益率(殖利率)降至记录低位，一些期限的债券收益率甚至跌至负值。
日圆目前已经自2011年10月触及的记录高点75日圆贬值37%。
日本海外投资状况图表：link.reuters.com/heg44w
**跟随领头羊**
在面临这种巨大变化时，日本政府退休金投资基金(GPIF)率先将投资目光从国内转向海外。GPIF是全球规模最大的退休基金，旗下投资组合价值130万亿日圆(1.08万亿美元)。
GPIF在去年10月宣布将外国债券持有比重从11%提升至15%，外国股票的比重12%提升至25%，同时将日本公债的比重从60%削减至35%。
总共拥有约30万亿日圆资产的另外三家半官方退休基金也跟随GPIF的脚步。
三菱UFJ证券首席外汇策略师Daisaku Ueno说：“日圆或将持续疲软，因为GPIF结束购买海外资产后，来自‘三大退休基金’的资金流将继续令日圆承压。”
“而当民间资金开始买入外国资产时，日圆将进一步受到此类资金流打压。”
国营日本邮政社长上月表示，旗下银行分支将很快检视以债券为主的规模达205万亿日圆(1.7万亿美元)的投资组合，预示投资策略将出现重大调整。
野村的Ikeda认为，过去八个月中，仅是四大养老基金每月就向外国股票和债券投资约1万亿日圆，并预计未来一年将再投资12万亿日圆。
花旗证券驻东京的外汇策略主管高岛修称，愿意增加高风险资产投资的GPIF，可能将再额外购买8万亿日圆外国股票，以及2万亿日圆外国债券。
如果GPIF忠于自身的使命，那么华尔街将从中受益。
高岛修称，“美国市场在(GPIF)股市投资指标中占据了多数份额，而欧元区仅占少部分。”(完)
(编译 汪红英/秦德兴/于春红; 审校 徐文焰/李爽)
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