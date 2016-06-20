特写：中国放松海外贷款规定 中企跨境融资热潮料继续升温

路透香港6月20日 - 中国近期放宽海外贷款相关规定预计将令中国海外融资和并购盛宴更精彩。

近几周中国国家发展与改革委员会、中国央行、中国国家外汇管理局这三家监管中企在国际市场上投融资活动的机构均采取措施，为企业海外融资进一步打开方便之门，其中包括选择21家企业开展外债规模管理改革试点。

本月稍早，发改委选择21家企业开展2016年度外债规模管理改革试点，试点企业在年度外债规模内，可自主选择发行窗口分期分批发行，不再进行事前登记。上述21家企业主要为大型企业和金融机构。而不在名单上的企业仍要遵守当前规定，在海外发债前需要向发改委报批。

中国央行1月时称，面向27家金融机构和注册在上海、天津、广州、福建四个自贸区的企业扩大本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点。上个月中国央行又将本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围内的金融机构和企业，但不包括地方政府融资平台和房地产企业。

中国央行还对试点金融机构和企业设定与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限。中国央行还通过控制其他参数，如杠杆比率以及汇率风险水平，来限制总体外债规模。

在对资本外流提高警惕的同时，中国外管局认为放松外债规则可鼓励资本流入中国，帮助保护汇率。中国外管局上周三宣布，全面实施外债资金意愿结汇管理，企业可自由选择外债资金结汇时机，并进一步规范资本项目收入及其结汇资金的支付管理，明确银行按照展业三原则承担真实性审核义务。

“我们看到今年客户在海外的融资额有所上升，这种情况将继续下去，”深圳某银行业人士表示。“如果时机合适，他们仍可通过在海外融资、规避中国境内利率的周期性上升而节省多达1%。”

全球性律师事务所Paul Hastings的香港合伙人Paul Guan表示，有越来越多的中国客户在探索海外融资途径，这样就可以直接为海外扩张筹集资金。最近他们在获批将资金转到海外方面遇到困难。

**融资和并购盛宴**

发改委的21家试点企业名单中，有些今年已经在海外筹得贷款，以支持海外并购交易。

尚不清楚他们是不是已经接近发改委设定的年度举债上限。

包括国企、红筹股和民营企业在内的中资企业一直活跃在国际贷款市场。据汤森路透LPC数据，今年迄今中资企业已在香港筹资约212亿美元，接近2015年全年筹资总额468亿美元的一半。2014年，中资企业在香港的贷款总额为555亿美元，2013年贷款总额达到创纪录的561亿美元。

近年来国际市场发债活动也较为活跃。2016年至今，中资企业发售的以美元、欧元和日圆计价的债券规模为346亿美元，是2010年上半年发行总额的10倍之多。

一旦国有企业中国化工集团完成对瑞士种子和农药公司先正达(Syngenta)127亿美元的收购交易，则今年的贷款市场交易数据又将大幅上升。

中国化工不在发改委试点企业名单中。这些试点企业中，海航集团的表现尤为亮眼。海航自5月份以来掀起国际并购狂潮，六桩交易总规模达到70亿美元。中国建设银行提供了至多300亿元人民币(45.5亿美元)信用额度，为海航近期并购活动提供资金支持。

发改委还放松了对管控境外投资的规定，料将令中资企业在全球并购领域释放的热情进一步升温，并将催生更多债务融资活动。

根据汤森路透的数据，中资企业的海外并购交易今年至今共计1,040亿美元，接近去年全年总额。(完)