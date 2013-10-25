海外市场复苏迟缓打击日本央行信心

图为日央行总部楼前飘扬的一面日本国旗。 REUTERS/Yuriko Nakao

* 受刺激政策拉动，日本央行将上修2014财年GDP预估

* 但刺激政策作用被全球经济放缓部分抵消--消息

* 新的GDP与CPI预估定于10月31日央行政策会议上发布

* 央行料维持政策不变，总裁将于当日0630GMT与记者见面

路透东京10月25日 - 美国经济脚步迟缓，加之日本对新兴市场出口表现平淡，削弱了日本央行对于海外经济体帮助支撑本国前景的信心。央行原希望，在本国消费者面临明年消费税上调之际，海外复苏将帮助拉动经济中的闲置产能。

就在三个月前，日本央行还预计到明年年初全球经济增速将加快，从而会及时抵消日本上调消费税造成的国内家庭支出下滑。

而现在，很多央行官员开始质疑全球经济能否快速回暖，因为新兴亚洲国家出现放缓，且美国债务危机影响依然留存。到明年年初美国又将再次触碰举债上限，届时危机可能更为激烈。

“来自海外的风险比三个月前有所升高，造成全球经济回升推后，”熟悉日本央行思维的消息人士表示。

消息人士称，这将抑制央行上调长期经济预估的力度；日本央行将于10月31日举行下一次货币政策评估会议，会上将发布新的季度经济评估。外界广泛预计会上将维持货币刺激措施不变。

日本央行仍认为日本经济可以持续温和复苏。匿名消息人士称，日本央行下周会议料将把始于2014年4月财年的经济成长预估上修至1.5%左右，目前预计成长1.3%。

这一修正是基于首相安倍提出的5万亿日圆(510亿美元)经济刺激计划，以抵消消费税上调最初带来的影响。

分析师预计该刺激计划最多会对经济成长起到0.5个百分点的拉动作用。

甚至日本央行委员会内乐观人士也认为海外风险上升。日本央行副总裁岩田规久男上周警告称，亚洲经济成长疲弱以及美国债务上限不确定性是主要风险，可能影响到日本央行两年内实现2%的通胀率目标。

上述消息人士表示，由于通胀将产生较长期影响，一些审议委员可能上修他们对2015财政年度核心通胀率的预估。

他们可能将央行通胀预估中值从目前的1.9%推高至2%，实际标志着其首次正式认同，其有望在两年后实现2%的通胀率目标。

另外，消息人士表示，做出这样的修正过程艰难，尤其是九位委员的通胀预期差别巨大。民间部门分析师认为，日本央行通胀预期非常高远。

消息人士还说，即便日本央行将通胀预期上调至2%，其也将强调，现在谈论缩减超宽松政策的策略还为时尚早，应等到确信2%的通胀率可以持续时再谈论。(完)

(编译 隋芬/李爽 审校 侯向明)

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