离岸人民币拆借首现负利率 因存准新规和预期改变--中金

路透北京4月1日 - 中国大型投行--中金公司周五发布报告称，离岸人民币隔夜拆借利率周四首现负值，这与离岸人民币的存准新规有关，也表明做空人民币已不是离岸市场的主导力量。香港人民币资金池缩水既是贬值预期的自然结果，也部分源于监管套利空间的收缩。未来离岸人民币市场的发展可能放缓。

以下是中金报告《当离岸人民币拆借出现负利率……》全文：

离岸人民币隔夜拆借利率（CNH Hibor）周四首次出现负值（-3.725%），创2013年6月推出以来新低。而此前不久（1月），央行收紧离岸市场流动性以遏制做空人民币，该利率曾一度飙升至历史最高的66.815%。

负利率的出现可能与离岸人民币的存款准备金要求有关。自1月25日起，央行对境外相关金融机构在境内存放的人民币存款执行正常存款准备金率[1]。在中国新的宏观审慎框架（MPA）下，央行将根据季度评估结果对不同银行执行差别存款准备金率。在一季度末这个节点上，银行或有激励暂时减少持有离岸人民币以降低未来三个月需要缴存的准备金。作为新规下的第一次评估，再加上近期离岸市场相对充裕的流动性，可能使得短期利率大幅下行。这也许可以解释在长端利率仍高于1%的情况下仅隔夜利率转负。如果事实确实如此，那么离岸人民币隔夜拆借负利率将不会持续太久。

最近几周人民币贬值预期有所缓解。周四人民币对美元中间价报6.4612，为今年以来最强。人民币在3月录得一年来最大单月涨幅。人民币近期走强与美元在加息步伐放缓的预期下走弱密切相关。央行干预和市场情绪改善也可能较大地挤压了离岸人民币空头。隔夜拆借负利率也表明做空人民币目前已不是离岸市场上的主导力量。贬值压力释缓有望继续缩小本月外储降幅，即便暂时未能扭转下降趋势。除了美元因素，人民币也有中期经济基本面支撑。

离岸人民币市场的发展可能放缓。去年8月以来，离岸市场波动给央行稳定汇率的努力带来了一定挑战。特别地，两地汇差吸引了大量的跨境套利，在贬值压力下进一步恶化了市场预期。新规减少了在岸与离岸市场间的监管差别。香港人民币资金池缩水既是贬值预期的自然结果，也部分源于监管套利空间的收缩。2月香港人民币存款下降480亿元至8,040亿元，创2013年11月以来新低，远低于2014年底高点时的1万亿元。（完）