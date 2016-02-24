今年离岸人币融资成本料续高于在岸 点心债规模或首度收缩--渣打

路透上海2月24日 - 渣打银行(2888.HK)(STAN.L)高级利率策略师刘洁预期，2016年人民币汇市及点心债市场挑战重重，主因是人民币汇价短期或进一步受压，离岸人民币的融资成本可能持续高于在岸人民币，点心债市场规模或首度收缩。

但她亦坦言，离岸人民币市场前景也并非完全黯淡。人民币获纳入特别提款权，大大提升了全球对这个资产类别的兴趣，中国市场规模之大也已不容忽视，只要人民币汇价前景回稳，国际资金流入中国的投资将大幅上升。

她认为，首先，人民币仍有贬值压力。现时中美两国的货币政策背驰，美联储正步入加息周期，中国则可能进一步放宽。中国2015年底发布由一篮子货币组成的CFETS人民币汇率指数，实质上等同与美元脱钩，若美元持续走强，人民币兑美元可能进一步贬值。

此外，中国企业偿还外币债务亦对人民币汇价造成压力。8月汇改以来，中国境内外币贷款未偿还金额下跌10%。料中国外币债务下跌的速度大可能与人民币外汇前景减弱的速度相若，甚至更快。

刘洁表示，现时中国在岸市场融资成本下降，亦为企业提供了强烈诱因，从较低成本的在岸市场借入，然后偿还较高息的离岸外币债务。

渣打预期，2016年首季，美元兑在岸人民币将贬值至6.65，兑离岸人民币至6.75，待踏入2016年下半年方稍为喘定。

而2016年上半年甚至全年，离岸人民币的融资成本将持续高于在岸人民币。在岸与离岸汇率息差经过数个季度的收窄后再次大幅扩大：在岸债券息率续创新低，离岸人民币同业隔夜拆息却于2016年初飙升至67%的历史新高。点心债息率已全面高于在岸债券。

举例而言，短期离岸中国政府债券息率较在岸债券高出超过100点子；一年期离岸人民币存款息率升至超过5%；在岸一年期人民币存款则维持在约2%。

中国有关当局现时倾向收紧离岸人民币资金，渣打认为这是要提高离岸市场沽空人民币的成本，与传统直接干预的行政方针不同。

自2015年11月起，内地当局已逐步分隔在岸与离岸市场资金，例如暂停离岸银行参与在岸债券回购市场。这样，离岸人民币资金可以收紧，而在岸资金则可以继续支持经济增长。渣打认为，这个鲜明反差局面可能持续至人民币外汇压力缓和为止 。

第三，离岸人民币债券市场规模或见首度按年下跌。2015年，点心债、宝岛债及存款证的总发行量较前一年下跌26%至人民币4,240亿元，而2015年宝岛债发行量大幅增长，令市场流通量增加6%。2016年，由于离岸市场融资成本远较在岸市场高，加上内地资本市场的发行渠道改善（例如透过熊猫债），预期发行量将维持弱势，甚至再度下跌超过20%。由于离岸人民币市场赎回量极高，达人民币3,790亿元（占整体尚未赎回市场的46%），首次发行低于此金额即会使市场整体规模下跌。

最后，人民币汇价回稳后，外国投资中国金额应会大幅增长。人民币国际化于2015年取得显着成果：国际货币基金组织将人民币纳入特别提款权，等同人民币正式获认可为世界储备货币；随着中国有关当局希望透过新CFETS篮子稳定汇率，即使人民币兑美元进一步贬值，人民币兑其他新兴经济体货币的表现仍可相当不俗。（完）