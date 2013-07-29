中国金融市场或已现投资洼地 吸引投资者眼球

2013年7月23日，上海浦东金融区，人们在往地铁站走。 REUTERS/Carlos Barria

路透纽约7月28日 - 全球第二大经济体--中国今年经济成长放缓，沉重打击该国金融市场，基金公司亦降低中国市场曝险，但部分投资者称可能是时候抄底了。

全球各国均感受到了中国经济下行之势的影响。能源和材料类股受到了打压，大宗商品价格下跌，中国贸易伙伴国--澳洲、台湾和韩国的货币汇率均重挫。

沪深300指数.CSI300今年已累计下跌11.8%，沪综指.SSEC同期累计跌幅达11.4%。理柏数据显示，主要投资中国股市的基金已连续第五个月录得资金外流。

美银美林最近公布一项调查，将中国经济成长放缓列为大型基金公司的最大隐忧。周四中国工业和信息化部公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及19个工业行业。

但部分投资者认为，随着政府采取措施来提振需求，这波跌势也接近结束。

“对于拥有6万亿(兆)美元储蓄存款、且持有发达国家债券的中国来说，其金融市场估值已成为亚洲最低的国家之一，”FMG首席投资官Joe Portelli表示，该公司对新兴和前沿市场的投资规模为2亿美元左右。

Portelli称，中国股票的市盈率为10倍，远低于标准普尔500指数的15倍和中国股市曾经达到的高点25倍左右。

FMG旗下的中国基金(China Fund)投资于中国A股沪深300指数成分股。该支基金今年以来已累计下降了约3.8%。

Portelli称，如果沪深300指数在相当长的时期内处于2,100点下方，FMG将结清部分仓位。周五该指数收报2,224点。FMG的投资期在3-5年。

“中国经济两位数增长时代的结束，不会对我们产生很大影响，”Portelli称，“我们认为，我们的客户应布局中国，中国目前是全球第二大经济体、或者具有成为全球最大经济体的潜力。”

**不会硬着陆**

许多投资人因担心中国经济硬着陆而不敢买进，中国全年GDP成长率若不到6%，即是经济硬着陆的情况。法国兴业银行表示，经济成长6%是确保就业成长稳定及避免系统性金融风险的最低要求。

中国国务院总理李克强表示今年的官方GDP成长目标是7.5%，低于7%是无法容许的，因此中国可能会采取某些财政扩张举措，这应该会减轻“硬着陆”的担忧。

“我们可以接受中国经济成长7.0-7.5%，我们赞成政府采取一些小行动来达到经济更能持久成长的目标，”高盛Asset Management International驻伦敦主管Andrew Wilson表示。

Wilson表示，由于预期人民币将因中国经济放缓而走贬，高盛已在人民币无本金交割远期外汇(NDF)建立空仓。高盛所管理的资产超过5,000亿美元。

投资人利用NDF来对人民币进行押注。人民币兑美元最新报6.1316，年内升值1.5%。

中国政府近期取消银行贷款利率下限，并敦促地区政府扩大支出以提振经济成长。

Absolute亚洲资产管理驻新加坡投资总监Bill Sung表示，如果经济改革成功让中国成为更大程度上依靠消费带动的经济，那么“较长期来看中国应该会更为强劲。”

该公司暂时减少中国的投资比重，主因美联储料将降低其刺激计划带动市场波动性升高。

**放缓反应**

根据汤森路透旗下的基金分析公司理柏(Lipper)，2013年迄今，自中国股票型基金赎回规模达36.5亿美元。

这波卖盘压低了在香港上市的H股。恒生国企指数.HSCE在2013年下跌了14.7%，最新报9,757.58点。该指数在6月底时创下8,640点的低位。

根据法国兴业银行，H股目前市盈率为8.2倍，和1990年代末触及的低位7.1倍相去不远。该行驻孟买的亚洲股票策略师Vivek Misra表示，当恒生国企指数触及8,000点时，投资者应该考量买进H股。

“8,000点时，市盈率将会是6.95倍，分析师预期未来三年市场每股盈余的年复合成长率将为11%，”Misra表示。

美国银行美林的数据显示，中国的材料和金融业分别超卖约25%和9%，同样也是低接机会。

Aberdeen资产管理等投资者仍对投资中国持审慎态度，因中国的企业获利下滑，且信贷政策收紧。该公司所管理的资产超过3,000亿美元，其正利用在香港的投资作为保留对中国经济曝险的方式，但有进行一些保护。

香港也未免于中国经济放缓的冲击，尽管香港恒生指数.HSI今年以来仅下跌3.3%。

Aberdeen的中国和香港股票部主管Nicholas Yeo表示，香港企业的资产负债表较佳，“比起相对较年轻且经验不足的大陆企业”，在经济放缓期间更有韧性。

Aberdeen旗下的中国基金，香港企业投资比重占七成，大陆企业占三成。今年至7月25日止，Aberdeen旗下的大中华基金(Greater China Fund)下跌了10.5%。

然中长期来看，Yeo并不太担心中国，他表示，“经济成长放缓是金融体系整顿的必要条件....中国的金融资源充沛，可以应付问题。”(完)

(编译 兰秀娟/戴素萍 审校 李爽)

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