美国电商巨头Overstock计划明年起接受比特币--FT

美元走势挣扎股市表现低迷 受特朗普保护主义立场影响
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。
路透12月19日 -《金融时报》报导，美国电子商务网站Overstock.com(OSTK.O)计划成为第一家接受比特币的美国大型零售商。
Overstock执行长Patrick Byrne接受金融时报采访时称，该公司可能明年开始接受比特币。
“我认为健康的货币体系最终不是来自政府官员一时心血来潮的作法，而是基于他们无法控制的因素，”Byrne称。
Overstock未回复要求置评的请求。该公司去年营收超过10亿美元。
IACIACI.O的约会网站OKCupid已经接纳比特币成为一种支付手段。(完)
(编译 朱晓军；审校 于春红)
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路透华盛顿1月23日 - 美国消费者金融保护局(CFPB)周一称，花旗集团的抵押贷款部门被处以2,880万美元的罚金，因其未让房贷借款人知晓可避免止赎的选项，借款人很难申请减轻负担。
路透1月23日 - 美国一法官周一阻止了安泰保险(Aetna)拟以340亿美元并购同业哈门那(Humana)的交易。此项裁决使得保险业另一桩大规模并购案--Anthem Inc 力拼以540亿美元完成收购信诺集团的交易，能否成局的风险也加大了。