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国际财经 | 2013年 12月 20日 星期五 11:48 BJT

美国电商巨头Overstock计划明年起接受比特币--FT

路透12月19日 -《金融时报》报导，美国电子商务网站Overstock.com(OSTK.O)计划成为第一家接受比特币的美国大型零售商。

Overstock执行长Patrick Byrne接受金融时报采访时称，该公司可能明年开始接受比特币。

“我认为健康的货币体系最终不是来自政府官员一时心血来潮的作法，而是基于他们无法控制的因素，”Byrne称。

Overstock未回复要求置评的请求。该公司去年营收超过10亿美元。

IACIACI.O的约会网站OKCupid已经接纳比特币成为一种支付手段。(完)

(编译 朱晓军；审校 于春红)

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