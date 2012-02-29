版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 2月 29日 星期三 14:23 BJT

乌龙球助巴西2-1胜波黑

巴西国家队周二在与波黑的友谊赛中2-1惊险取胜，波黑多次威胁巴西球门，但帕帕奇补时阶段的乌龙球成就了巴西的胜利。马塞洛第四分钟破门，为巴西确立领先优势，9分钟後伊比舍维奇借助巴西球员失误，为波黑追平比分，但第91分钟帕帕奇的乌龙球使波黑饮恨。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐