拥有住房是美国人首选 但租赁共享也日渐增多

2012年3月20日，一名工人在美国加州一个建筑开发区工作。根据一项新的消费者调查，尽管美国楼市泡沫破裂导致数百万家庭流离失所，但这并没有完全粉碎美国人拥有住房的梦想，对多数成年人而言，拥有住房仍是他们的首要考虑。 REUTERS/Mike Blake

路透纽约5月15日电（记者 Lauren Keiper）---根据一项新的消费者调查，尽管美国楼市泡沫破裂导致数百万家庭流离失所，但这并没有完全粉碎美国人拥有住房的梦想，对多数成年人而言，拥有住房仍是他们的首要考虑。

根据房地产公司Coldwell Banker周二发布的调查，在受访的房屋业主和承租人中，91%的人表示，拥有住房仍是他们梦想的一部分，83%的房屋承租人希望有一天能拥有自己的住房。

调查显示，对於约95%的美国人而言，拥有住房对他们的孩子也很重要。

心理医生Robi Ludwig博士与Coldwell Banker合作解释4月在网上收集的2,100余名成年人的回复。Ludwig称：“显然，也有人选择租房，但我认为，这并未改变人们内心想要拥有住房的渴望。”

这种渴望不只局限於房子。

专家指出，尽管时下租赁公寓、奢侈手包甚至舞会晚礼服等都很方便，但对所有权的价值观念，不管是拥有房子、汽车还是收藏书籍，深深根植于美国社会且难以改变。

Ludwig称：“从心理学角度看，我们所拥有的成了我们自身的延展，以及我们的身份。我觉得，租用物件一直都会是美国人生活的组成部分，但租用永远都无法取代拥有。”

专家称，拥有住房对许多人而言非常重要，但拥有其他物件以及收藏品也会连结过去与现在，从而可以保留记忆并产生归属感。

随着经济逐步改善，在人们开始大量花钱之际，不管是买房子还是其他商品，眼下许多人变得更为谨慎，并产生节俭和回归本原的心理。

波士顿大学（Boston University）营销学副教授Frederic Brunel称，这种对节俭的渴求，可能也是推动共享现象增多的因素之一。

Brunel称，共享经济可以说在郊区和城区获得重生，比如，深巷内的居民可能觉得他们并非每家都需要一个吹叶机或割草机。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。