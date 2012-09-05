气候变化对贫困人口的威胁被严重低估--乐施会

路透伦敦9月5日电（记者 Nigel Hunt）---乐施会（Oxfam）周三发布报告称，气候变化给全球贫困人口带来的威胁可能比现有研究所揭示的大得多，因极端天气频发导致粮价飞涨。

更加频繁的极端天气将导致粮食短缺和市场不稳。未来20年，玉米等日常必需品的价格预计将出现幅度约100%的结构性上涨，而极端天气将导致价格加速上涨。

今年美国中西部和俄罗斯的乾旱推升玉米和大豆价格至创纪录的高位，联合国粮农组织本周称，全球领导人必须迅速采取措施，确保粮食价格上涨不会演变成大的灾难。

该组织曾估计，2007/08年度粮价大涨导致非洲营养不良人口数量增加了8%。

乐施会在报告中指出，“对於处在贫困线边缘的人来说，突然且剧烈的价格上涨比长期缓慢上涨更加可怕，他们对於後者也许能进行更好的调整。”

“价格上涨和相应的应对策略可能都是短期性的，但影响往往涉及几代人。营养不良加剧可能导致发育迟缓，影响年轻人的未来。”报告称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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